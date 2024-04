Allarme scabbia in un liceo di Avola, il sindaco dispone la chiusura

Il sindaco di Avola, Rossana Cannata (nella foto), ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura del liceo Majorana dopo alcuni presunti casi di scabbia denunciati da un gruppo di genitori. Nella giornata di ieri (18 aprile), quando sono circolate le prime notizie, alcune famiglie hanno deciso di far saltare le lezioni temendo il contagio. E così nelle ore scorse, il sindaco, dopo aver sentito l’Asp di Siracusa ed il Libero consorzio di Siracusa, ha disposto la sospensione delle lezioni, in via precauzionale, «a partire da oggi e fino a nuove disposizioni».

È la seconda chiusura di una scuola di Avola in poco meno di una settimana: nei giorni scorsi, lo stesso sindaco ha disposto il trasferimento in altri plessi degli studenti dell’istituto comprensivo Giuseppe Bianca a seguito del crollo di una parte di un tetto in un’aula. La Procura di Siracusa, su questa vicenda, ha aperto una inchiesta.