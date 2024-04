«Casi di scabbia in una scuola di Avola», gli studenti rimangono a casa ma è una fake news

Una fake news in piena regola ha generato non pochi guai e polemiche ad Avola. Si era sparsa la voce ieri che all'istituto Majorana ci fossero dei casi di scabbia, con i social dei giovani e sono solo presi d'assalto da decine di messaggi, con tanto di nome e cognome dei presunti untori.

Non c'era nessun tipo di allarme ma fatto sta che stamattina gli studenti hanno deciso di non varcare le soglie dell’istituto Majorana. La preside della scuola ha seccamente smentito tutto, definendo le notizie come fake news e confermando che non c'era nessun caso di scabbia a scuola e che nessun alunno aveva manifestato sintomi o quant'altro, e non c'è stata alcuna comunicazione nemmeno dall'Asp di Siracusa.