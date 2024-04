Augusta, aggressione in carcere: agente preso a bastonate

Nuova aggressione nel carcere di Augusta: un agente di polizia penitenziaria è stato preso a bastonate da un detenuto nella serata di ieri, 17 aprile, e si è reso necessario il suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta. Il ferito ha riportato dei traumi alla mano ed al polso ma sulla vicenda è intervenuto il Sippe, sindacato di Polizia penitenziaria. «Si continua a parlare di rieducazione e trattamento - si legge in una nota del Sippe - ma non si comprende che se si privilegia solo questa strada e si trascurano altri aspetti come quella di far rispettare chi indossa una divisa: tutto il sistema non funziona con conseguenze gravi per tutto il mondo che gira attorno gli istituti penitenziari».