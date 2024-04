Avola, si stacca parte dell'intonaco dal tetto: niente scuola per gli alunni dell'istituto Giuseppe Bianca

Brutta sospresa per il personale scolastico dell'istituto comprensivo Giuseppe Bianca di Avola: stamattina, 11 aprile, pezzi di intonaco si sono staccati dal tetto di una classe. Il crollo si è verificato poco prima delle 7.30, quando gli alunni non avevano ancora fatto ingresso nella struttura, non si sono quindi registrati feriti. Per chi lavora nella scuola, però, la paura è stata tanta: quando parte del soffitto ha ceduto, è stato immediatamente lanciato l'allarme.

Nel frattempo il dirigente scolastico ha disposto la chiusura dell'edificio e i bimbi giunti a scuola sono stati rimandati a casa, così come il personale. In questo modo le squadre dei vigili del fuoco hanno potuto effettuare gli interventi in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale, in corso tutti gli accertamenti per avviare i lavori di ripristino e verificare le condizioni di staticità. Alcune settimane fa la tragedia si è sfiorata all'istituto comprensivo Laura Lanza di Carini, a pochi chilometri da Palermo. Genitori e bambini si sono trovati di fronte a una scena che ha provocato grande preoccupazione: parte dell'intonaco all'esterno della scuola ha infatti ceduto, finendo sul pavimento.