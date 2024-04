Scritta pro-mafia sul muro di via Roma a Solarino, il sindaco: «Gesto intollerabile»

Vandali in azione nella notte a Solarino, in provincia di Siracusa. Sui muri della centralissima via Roma è apparsa la scritta «Mafia, no Stato». La frase è stata scritta da ignoti che hanno utilizzato una bomboletta spray sulla aprete esterna di un palazzo. Un gesto che ha provocato forte indignazione tra chi abita nella zona e ha subito segnalato l'atto vandalico. Anche il sindaco, Peppe Germano, ha condiviso sui social un messaggio per condannare il gesto, recandosi sul posto.

«Quello che è successo è intollerabile - dice il primo cittadino -. La Mafia è una montagna di m..da, e anche se si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto o di una bravata, questo non sarebbe in alcun modo giustificabile. Chi scrive frasi di questo tipo non è il benvenuto, e non può stare qui a Solarino, chi ha fatto ciò deve stare lontano dalla nostra città». Sul posto è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sono stati effettuati i rilievi per risalire agli autori della scritta.