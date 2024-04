Siracusa, spacciava cocaina e crack: arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 44 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato trovato in possesso di circa 7 grammi tra cocaina e crack, oltre a materiale per il confezionamento e 380 euro ritenuti provento di spaccio.

Parte dello stupefacente, confezionato in 21 dosi, è stato trovato sul tavolo all’ingresso dell’abitazione mentre, all’interno di un pentolino posto sul piano cottura è stata rinvenuta altra sostanza in fase di lavorazione per ottenere il crack.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Dopo le formalità di rito, l'uomo è agli arresti domiciliari.