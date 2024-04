Siracusa, furto con spaccata in una panineria: i ladri sfondano la vetrina e portano via l'incasso

Colpo degli spaccavetrine a Siracusa, nel mirino è finita una panineria. I malviventi hanno agito nella notte in viale Tunisi: con una grossa pietra hanno sfondato la porta d'ingresso e si sono introdotti nel locale «C'è un panino per te». L'amara scoperta stamattina all'apertura, quando dall'attività commerciale è stato lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata la polizia per accertare il danneggiamento e il furto.

Sono infatti stati rubati i soldi che si trovavano nella cassa, circa duecento euro. Chi è entrato in azione, dopo avere ridotto in frantumi la parte inferiore della vetrata, ha passato al setaccio il locale, trovato a soqquadro. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono i video delle telecamere della zona. Stesse modalità, nella giornata di ieri, 4 aprile, in provincia di Palermo, dove è stata presa di mira un'altra panineria.

Gli spaccavetrina hanno colpito uno dei punti vendita Zangaloro, che si trova al bivio Foresta a Carini. Anche in questo caso, i ladri dopo avere sfondato la porta d'ingresso, sono entrati nel locale e hanno portato via i soldi dell'incasso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.