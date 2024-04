Incidente tra un camion e un'auto sulla statale 114: un ferito, traffico paralizzato

Incidente sulla strada statale 114 «Orientale Sicula» nel territorio di Priolo Gargallo: nello scontro tra un camion e un'auto, una persona è rimasta ferita. Lo scontro si è verificato dopo l'uscita per Siracusa nord, all'altezza del chilometro 144,600. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Sul luogo dell'incidente anche gli uomini dell'Anas per la gestione della viabilità, andata in tilt lungo la statale, molto trafficata nella tarda mattinata. Poco dopo l'impatto la strada è stata infatti chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza e dopo il trasporto in ospedale del ferito, è stata riaperta una corsia. Intanto sono stati effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica.

Si tratta del secondo incidente nel giro di poche ore in provincia di Siracusa: ieri sera, 1 aprile, traffico paralizzato in un tratto autostradale. Lo scontro tra due mezzi si è verificato poco prima dello svincolo di Lentini in direzione Catania e, anche in questo caso, la circolazione ha subito fortissimi rallentamenti.