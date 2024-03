Lite furiosa tra due ragazze di 15 anni nel centro di Lentini, una di loro finisce in ospedale col naso rotto

Lite furiosa tra due quindicenni a Lentini, scenario di una vera e propria resa dei conti tra due studentesse. Una delle due si è ritrovata al pronto soccorso con il naso fratturato.

Le due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si era date appuntamento in una via del centro per chiarire alcune incomprensioni iniziate durante la gita scolastica. Una delle ragazze, però, sarebbe passata subito ai fatti, aggredendo all'improvviso la ragazza.

Nella colluttazione la vittima ci avrebbe rimesso due unghie e svariati ciuffi di capelli, finiti per strada e immediatamente fotografati, e il naso rotto, con un giro al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini per ricevere le cure, dove è rimasta ricoverata per tutta la notte.