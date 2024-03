Spaccavetrine in azione a Siracusa: furto di alcolici in un bar del centro

Hanno forzato la porta d'ingresso della veranda, poi hanno spaccato una delle vetrine. i ladri sono così riusciti a fare irruzione in un bar di viale Teracati, in pieno centro a Siracusa. Gli spaccavetrine sarebbero entrati in azione con una spranga, riducendo in frantumi la vetrata per poi passare al setaccio il locale. Non hanno trovato soldi, ma si sono impossessati di varie bottiglie di alcolici e sono poco dopo fuggiti.

Altri due furti con spaccata sono stati messi a segno in un negozio per la vendita di moto, in viale Luigi Cadorna, e in un altro un bar, in via Politi Laudien, a poca distanza. Le vetrine sono state spaccate probabilmente con una mazza o un pesante oggetto. In questi ultimi due casi sono stati portati via i registratori di cassa che contenevano non molti contanti.