Una penna trasformata in un'arma da fuoco, un arresto a Lentini

Una penna trasformata in arma e pronta a far fuoco: l’hanno trovata i poliziotti nel corso di una perquisizione domiciliare a un uomo di 38 anni nel corso dell’operazione Alto impatto che nel territorio di Lentini ha impegnato circa 50 unità di diverse forze dell’ordine. L’uomo, già noto alla polizia, era in possesso di un’arma clandestina artigianalmente costruita a forma di penna, con all’interno una cartuccia calibro 6.35, e di 9 grammi di marijuana, 0,26 grammi di crack, un bilancino di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 450 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Il trentottenne è stato condotto in carcere

. Inoltre, le forze dell’ordine impegnate nell’operazione hanno arrestato una donna di 71 anni perché, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione, è stata trovata in possesso di 750 grammi di marijuana e di numerose bustine con tracce di altro stupefacente. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.