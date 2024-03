Siracusa, sulla pista ciclabile con lo scooter: si scontra con un'auto e resta ferito

Nonostante il divieto stava percorrendo la pista ciclabile a bordo del suo scooter, ma è avvenuto lo scontro con un'auto ed è rimasto ferito. L'infrazione è costata cara a un giovane di Siracusa: l'incidente stradale è avvenuto in viale Santa Panagia, a pochi metri dalla chiesa Madre di Dio, dove il ragazzo è finito violentemente sull'asfalto.

Lungo il tragitto, infatti, si è verificato l'impatto con un'auto che stava per svoltare a destra. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che hanno soccorso il ferito e l'hanno trasportato in ospedale, nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Pochi mesi fa un altro incidente sulla pista ciclabile è avvenuto ad Alcamo, in provincia di Alcamo. In questo caso ad avere la peggio è stato un ciclista di cinquant'anni, che stava correttamente usufruendo dell'area riservata al suo mezzo.