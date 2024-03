Siracusa, il report di Meter sulla pedopornografia: in aumento gli abusi su minori disabili

Quasi 6 mila link di pedopornografia segnalati, sempre più vittime tra i 3 ed i 12 anni, in aumento gli abusi sui disabili. Sono alcuni dei dati contenuti nel Report edizione 2023 dell’associazione Meter di Avola presentato oggi dal presidente, don Fortunato Di Noto (nella foto).

L’Osservatorio contro la pedofilia di Meter ha rilevato che molte giovani con disabilità vengono contattate sui social network «circuite e indotte a produrre materiale sessualmente esplicito, spesso con richieste estorsive sotto la minaccia di divulgare il materiale pornografico. I bambini disabili sono in una condizione di rischio per il loro stato di dipendenza nei confronti di chi si prende cura di loro». Meter cerca di aiutare dando servizi alle famiglie tramite il Centro Ascolto, che offre accoglienza, attenzione, orientamento per la scelta degli interventi possibili. Nel 2023 il Centro Ascolto ha accolto 220 richieste di tutela dei minori, tra cui 67 casi inerenti i rischi online (tra cui 20 adescamento online, 2 dipendenza da internet, 1 cyberbullismo); 52 casi sono abusi su minori; 36 casi di disturbo del neurosviluppo, 19 disturbo d’ansia, 6 depressione; 20 casi di relazioni familiari disfunzionali. L’accoglienza e l’ascolto avviene anche tramite il numero verde 800 455 270. I pedopornografi sono all’opera per la produzione di video e foto di «false rappresentazioni» di abusi sui bambini con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, il materiale prodotto è a disposizione dei pedofili nel deep web e nel dark web.