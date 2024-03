Una siracusana vittima di una sparatoria in Belize. Il marito: «Nessuna lacrima può fermare il dolore»

Diffusa la notizia della tragedia, in tanti sui social hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia. Alcuni amici olandesi di Laura e del marito Salvo hanno avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia a coprire le ingenti spese per il rimpatrio della salma in Italia.

Secondo alcune informazioni l'omicida avrebbe prima parlato con la famiglia, per poi estrarre una pistola 9 mm e fare fuoco.

Secondo una prima ricostruzione il proprietario di un resort, un americano-haitiano, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola al Market day, il mercato centrale dove si trovava la famiglia che vive in Olanda. A quanto pare, l'uomo, poi arrestato, avrebbe ospitato la famiglia di origini siciliane nella sua struttura. Nella tragedia è morta anche una bambina di 8 anni di origini messicane. Ferito il figlio della donna di 43 anni.

È siracusana una delle vittime dell'omicidio avvenuto a Belmoplan, in Belize, America centrale. Si tratta di Laura Fiorito, 43 anni, che si trovava in vacanza con il marito e i due figli di 7 e 11 anni. L'omicidio è avvenuto martedì scorso, ma la notizia è stata resa nota soltanto qualche ora fa.

«Lei vivrà nei nostri cuori per sempre. Lei era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo - ha scritto il marito Salvo sui social -. Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che proviamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, dono di Dio. Brillano te. Continuerò a crescerli nel tuo spirito. Ci manchi tantissimo. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le braccia è un dolore indescrivibile».

«Insieme abbiamo passato gli anni più belli, le estati che nessuno mai potrà mai cancellare, sempre insieme con Vasco a manetta nelle cuffie eravamo giovani ribelli liberi eravamo noi, il nostro Diario di Bordo" sarà la testimonianza di quegli anni li ... Quelle Estati li .... Ciao Laura Fiorito», scrive in un post su Facebook Roberto Incremona. «Laura portava sempre allegria , il suo sorriso e la sua ironia erano contagiosi. Conserverò con affetto tutti i ricordi che ho con voi, con lei va via anche un pezzetto del mio cuore, con lei va via una mia cara amica. Vi abbiamo voluto tanto bene e continueremo a volervene. Il suo ricordo resterà vivo dentro di noi e dentro chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. Ciao Laura questo è un arrivederci. Veglia su Salvo Tristan e Sarah», ha aggiunto Giovanni Mazza.