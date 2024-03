Lentini, deve scontare 5 anni e 4 mesi per un giro di droga: arrestato

I carabinieri di Lentini hanno arrestato un uomo di 24 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. L’uomo, già agli arresti domiciliari dovrà espiare la pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti commessa a Catania nel 2018. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa di reclusione di Brucoli, come disposto dall’autorità giudiziaria.