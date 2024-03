Siracusa, perde il controllo e l'auto si ribalta: una donna estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo dell'auto, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato dopo l'impatto con un muro. Momenti da incubo per una donna a Siracusa, rimasta ferita in seguito allo schianto. È successo in via Elorina, all'altezza delle «due colonne», dove la donna alla guida di una Volkswagen bianca, è stata soccorsa dai sanitari del 118. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che al momento dell'incidente stavano percorrendo lo stesso tratto di strada: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, ma sono stati momenti concitati.

La ferita è infatti rimasti incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo. Subito dopo, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico in tutta la zona, sia in entrata verso la città, che in uscita. La viabilità è stata gestita dalla polizia municipale, gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica. Le indagini sono in corso.