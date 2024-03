In caserma minaccia la madre che l'aveva denunciato, arrestato a Lentini

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lentini dopo che si è presentato in caserma ed ha minacciato la madre che vi si era recata per denunciare maltrattamenti da parte del figlio.

È accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

Nella sua auto i militari dell’Arma hanno trovato una grossa mazza da carpentiere mentre nel borsello che portava addosso l’uomo aveva un nunchaku, arma utilizzata nelle arti marziali.