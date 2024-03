Crolla il palazzetto dello sport di Augusta durante i lavori, operai illesi

Un cedimento strutturale ha causato stamane alle 9 il crollo del Palajonio, l’impianto sportivo tensostatico di Augusta, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Non si registrano persone ferite. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per verificare cosa sia accaduto. Da verificare l’ipotesi che, nel corso di una manovra, la gru abbia colpito la struttura in modo tale da determinarne il cedimento.

L’impianto che, per anni ha ospitato le partite della squadra di calcio a 5 di Augusta nei tempi d’oro, era chiuso da oltre un anno per i lavori di ristrutturazione dell’impianto aggiudicati per un importo di poco più di 955 mila euro ed iniziati da circa un mese, come spiegato dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. «Vi sono stati problemi - dice il sindaco di Augusta - perché, come per altre opere, sono lievitati i costi, per cui è stato necessario procedere con delle varianti ma finalmente erano ripartiti». In merito alle cause, afferma che «è prematuro in questo momento azzardare delle ipotesi, per adesso la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male».