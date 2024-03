Avola, scomparso un uomo di 47 anni: si è allontanato dall'ospedale dove era ricoverato

Sono ore d'ansia ad Avola dove un uomo di 47 anni è scomparso. Si tratta di Sebastiano D'Amico che lo scorso 4 marzo è andato via dall'ospedale di Avola, dove si trovava ricoverato. L’uomo, così come riferisce la famiglia, ha bisogno di cure, non riesce a provvedere a se stesso.

L'ultima volta che è stato visto è stato il 4 marzo, intorno alle 10,30, sulla strada statale 115 Avola – Noto nei pressi del nosocomio. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare le forze dell’ordine al numero 112.

Un appello per il ritrovamento è stato lanciato attraverso Facebook dal sindaco di Avola, Rossana Cannata, che ha anche pubblicato due foto dell'uomo.