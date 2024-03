Bimbo di Rosolini muore a Pavia per un virus: aveva nove anni, comunità sconvolta

Incredulità e dolore a Rosolini, per la morte di un bambino di nove anni. Il piccolo, Oscar Garofalo, è deceduto all'ospedale di Pavia dove era stato ricoverato in condizioni gravi. La sua famiglia si era trasferita in Lombardia da un po' di tempo, ma ha sempre mantenuto i contatti con il paese d'origine, spofondato nello sconforto dopo la terribile notizie. Il bambino, che in passato aveva già lottato contro una malattia, ha accusato un malore all'uscita dalla scuola.

Aveva un forte mal di testa e dolori alle gambe, i genitori l'hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso ed è stato disposto il ricovero. Le sue condizioni sono però peggiorate ed è così stato trasferito in terapia intensiva, dove è deceduto. Tra le ipotesi, c'è quella di un virus che non avrebbe lasciato scampo al piccolo, già conosciuto in tutta Rosolini per la sua indole battagliera. Lo chiamavano tutti «piccolo guerriero» proprio perché aveva già affrontato i precedenti problemi di salute con tanta forza e sempre con il sorriso sulle labbra.