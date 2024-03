Rosolini, market della droga a conduzione familiare: 3 arresti

I carabinieri della compagnia di Noto hanno arrestato a Rosolini due uomini e una donna, rispettivamente di 58, 23 e 54 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Durante una perquisizione domiciliare militari dell’Arma hanno trovato circa 770 grammi di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento di dosi e due munizioni per pistola calibro 22 e somme di denaro. I carabinieri hanno trovato parte dello stupefacente in preparazione per il confezionamento sul piano cottura della cucina, oltre quello già preconfezionato in dosi.

Nella foto la droga e il denaro sequestrati