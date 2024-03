In auto aveva un chilo e mezzo tra marijuana «amnesia» e cocaina, arrestato a Catania

Un siracusano di 40 anni che trasportava in auto più di un chilo e mezzo tra marijuana del tipo «amnesia» e cocaina è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’auto dell’uomo è stata fermata per un controllo in via San Giuseppe La Rena. In una sacca di tela posta sul pianale dell’auto lato passeggero c’era una grossa busta in plastica trasparente con dentro un 1 chilo di marijuana. In una busta termosaldata c’erano pure circa 514 grammi di cocaina.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.

Che cos'è la marijuana Amnesia

L’Amnesia Haze è una potente e storica varietà di cannabis a predominanza sativa, caratterizzata da un elevato contenuto di Thc. È apparsa per la prima volta in Europa negli anni 90 ed è stata immediatamente apprezzata dai consumatori. e origini reali dell’Amnesia risalgono proprio agli anni 90, quando un ibrido composto da una varietà di cannabis afgana, una giamaicana e una hawaiana, prodotto dagli stessi creatori della Haze, è arrivato in Olanda dagli Stati Uniti. Successivamente è stata ulteriormente ibridata per ottenere una varietà di cannabis nuova.