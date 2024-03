Un uomo di 70 anni è stato ritrovato cadavere nella sua villetta, in via del Cromo, nella zona balneare di Plemmirio, a sud di Siracusa. I vicini hanno dato l’allarme e avvisato le forze dell’ordine. È probabile che la morte risalga a qualche giorno fa ma sarà l’autopsia a svelare le cause del decesso.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla morte dell’uomo.