Priolo, donna trovata morta in casa dal marito: giallo sulla decesso di una trentottenne

È stata trovata per terra dal marito, non dava segni di vita. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso di una donna di trentotto anni, morta in circostanze ancora poco chiare, nella sua abitazione di Priolo Gargallo. È successo in via Grimaldi, dove l'uomo aveva da poco fatto rientro.

Ha subito lanciato l'allarme chiamando il numero di emergenza 112 e sul posto, oltre a un'ambulanza, sono arrivati anche i poliziotti e il medico legale che ha eseguito una prima ispezione cadaverica per risalire le cause della morte. Stando alle prime indiscrezioni di recente la trentottenne si era sottoposto ad un intervento di riduzione dello stomaco, non si esclude che sia deceduta per cause naturali. Sul corpo, inoltre, non sono inoltre stati rilevati segni di violenza.

In queste ore la polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna, soprattutto in base al racconto del marito, che sarebbe stata l'ultima persona a vederla in vita. A breve inoltre, la procura potrebbe disporre l'esame autoptico. Bisognerà infatti stabilire se il decesso della donna è legato all'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta pochi giorni fa. In questa fase nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori, le indagini sono soltanto alle prime battute.