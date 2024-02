Siracusa, trovato con un fucile, tre pistole, munizioni e droga: incensurato finisce in carcere

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un quarantanovenne incensurato del luogo per detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 a canne sovrapposte e 3 pistole semiautomatiche con matricole abrase, circa 60 munizioni e 200 grammi di stupefacente tra cocaina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso al carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria.