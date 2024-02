Travolta mentre attraversa la strada a Carlentini: muore una donna di 69 anni

Una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via del Mare, a Carlentini, nel Siracusano.

Inutili i soccorsi del 118 e il trasferimento all’ospedale di Lentini. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi.