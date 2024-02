Guasto ad una condotta Enel, disagi per la distribuzione d'acqua a Siracusa

Disagi per la distribuzione dell'acqua a Siracusa per un guasto Enel in una condotta, con pesanti rallentamenti in tutti i campi pozzi, San Nicola e Dammusi, e per questo motivo i serbatoi sono a metà della capienza. Il disservizio sulla normale erogazione idrica ha interessato, ieri e in parte oggi, l’intera città.

Il guasto Enel è stato riparato in mattinata e di conseguenza i gruppi idraulici dei campi pozzi San Nicola e Dammusi, con i relativi rilanci ai rispettivi serbatoi, sono regolarmente funzionanti, ma a causa della lunghezza del guasto i livelli idrici dei serbatoi si sono ridotti notevolmente e ciò determina un naturale prolungamento dei tempi di ripristino della regolare erogazione idrica, il cui ritorno alla normalità è previsto nella tarda serata di oggi.