Siracusa, aveva trasformato il locale in discoteca: denunciato

Passati ii raggi X i luoghi della movida di Siracusa. I controlli sono stati effettuati dalla polizia di Stato e dalla polizia municipale. Obiettivo prioritario la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza nei locali.

Sono stati controllati numerosi esercizi pubblici, abituali luoghi di ritrovo di giovani, è stato denunciato il titolare di un locale e sono state elevate alcune sanzioni.

È stato denunciato il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che si trova nel quartiere della Borgata, perché aveva trasformato il proprio locale in una discoteca con la presenza di un numero notevole di giovani che ballavano, il tutto senza le necessarie autorizzazioni di polizia. Nell’occasione è stata elevata anche una sanzione amministrativa per l’utilizzo irregolare di personale adibito alla sorveglianza (i buttafuori). Altra sanzione amministrativa è stata elevata, in quanto il locale era sprovvisto di apparecchiatura per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti, ed altre irregolarità attinteti la documentazione. In totale, le sanzioni elevate ammontano a quasi 9.000 euro.