Incidente nel Siracusano: chi era Nicolò Fazzone, agente penitenziario noto anche nell'ambiente del calcio

La comunità di Melilli, e non solo, piange la morte di Nicolò Fazzone, vittima questa mattina di un incidente stradale avvenuto sulla Maremonti, la strada che collega Siracusa con Canicattini. L'uomo aveva 52 anni ed era molto conosciuto in provincia di Siracusa. Originario di Palermo, viveva a Melilli e lavorava nel carcere di Siracusa, in contrada Cavadonna. Era noto non solo nell'ambito lavorativo ma anche in quello calcistico, essendo il papà di un calciatore dell'under 16 dell'Adp Melilli e del fotografo del Città di Melilli C5.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe: «Un ragazzo stupendo, solare, amava la famiglia e viveva per i figli. Nel campo professionale aveva acquisito una grande esperienza era uno dei punti fermi. Con la sua scomparsa la polizia penitenziaria perde un validissimo elemento che mancherà tanto».

Cordoglio anche dal mondo sportivo. «Il Città di Melilli C5 si stringe attorno al dolore della famiglia Fazzone per l'improvvisa e tragica perdita del grande amico Nicolò Fazzone, papà del nostro fotografo Saro Fazzone. Siamo costernati e addolorati, un abbraccio fortissimo da tutti noi», ha scritto la società sul proprio profilo Facebook.