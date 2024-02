Omicidio a Lentini, ex sorvegliato speciale di 38 anni ucciso a colpi di pistola in pieno viso

Omicidio intorno alle 10 di oggi (domenica 18 febbraio) a Lentini, in provincia di Siracusa. La vittima è un ex sorvegliato speciale di 38 anni, Sebastiano Palermo. È stato ucciso con da diversi colpi di pistola sparati in faccia da un killer, che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando con il coordinamento dei magistrati della procura di Siracusa, lo ha atteso sotto casa, in via Novara, nel quartiere San Paolo, nel centro storico della città.

Appena l’uomo ha varcato il portone dell’immobile in cui abitava, è stato freddato, sembrerebbe in pieno stile mafioso. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei carabinieri e ad allertare i soccorsi. L’area dell’omicidio è stata transennata. I militari hanno già iniziato a sentire alcune persone e stanno acquisendo le immagini delle telecamere in zona.

Il luogo dell'omicidio nella foto di Salvatore Di Salvo