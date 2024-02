Floridia, trentenne sorpreso a rubare carburante a una ditta di veicoli industriali

I carabinieri della tenenza di Floridia hanno denunciato un siracusano di 30 anni con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso, in orario notturno, nelle immediate vicinanze di una ditta di vendita di veicoli industriali mentre caricava una tanica nel bagagliaio della sua auto e alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi ma è stato immediatamente bloccato. Sul luogo i militari hanno rinvenuto altre 4 taniche da 25 litri cadauna, in parte già riempite di gasolio che è stato sottratto, mediante l’utilizzo di un tubo in gomma, dai mezzi industriali presenti all’interno del piazzale della ditta. Il carburante recuperato, per un valore di circa 400 euro, è stato restituito all’avente diritto mentre il trentenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea.