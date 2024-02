Droga e candelotti esplosivi scoperti a Siracusa, due arresti

Carabinieri, finanziari e poliziotti, coadiuvati dalle rispettive unità cinofile, hanno perquisito diversi appartamenti rinvenendo e sequestrando, complessivamente, 426 grammi di cocaina e crack, 80 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a 535 euro ritenuti provento dello spaccio. Sono stati trovati anche undici candelotti di esplosivo, che sono stati presi in carico dagli artificieri della Polizia di Catania che hanno certificato la loro pericolosità.

Oltre 700 grammi di droga e undici candelotti esplosivi sequestrati e tre persone arrestate. È il bilancio dell’operazione «Alto impatto di polizia, carabinieri e guardia di finanza a Siracusa che ha interessato una piazza di spaccio diffusa dislocata su più appartamenti di largo Luciano Russo. L’area era protetta da un sofisticato sistema di video sorveglianza utilizzato dagli spacciatori per tenere sotto osservazione l’intera zona. Su una terrazza, per contrastare l’operato delle forze dell’ordine, c’era anche un cane molosso.

Durante l’operazione sono stati arrestati due uomini di 27 e 44 anni, tutti con precedenti di polizia. Tutto il materiale è stato sequestrato e lo stupefacente sarà sottoposto ad accertamenti di laboratorio. Il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asp di Siracusa perché è apparso in evidente stato di denutrizione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti in carcere come disposto dall’autorità giudiziaria.