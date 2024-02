Siracusa, due arresti per droga: la guardia di finanza sequestra anche la nuova marijuana con effetto potenziato

A Siracusa la guardia di finanza ha sequestrato un chilo di droga e 2.600 euro in contanti ed ha arrestato due giovani.

Il primo arresto

I militari hanno notato in piena notte tre ragazzi aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato di viale Santa Panagia. Hanno deciso così di controllarli, anche attraverso l’impiego del cane antidroga Indigo, che ha subito fiutato la presenza di droga.

Due dei ragazzi, infatti, sono trovati in possesso di modiche quantità e, pertanto, segnalati alla locale prefettura per detenzione ai fini personali. Il terzo, un ventiseienne di Priolo Gargallo, era invece in possesso di diversi involucri di marijuana nonché di strumenti per la pesatura e il confezionamento della stessa.

A questo punto, però,, le fiamme gialle del gruppo di Siracusa hanno ritenuto opportuno estendere la perquisizione anche all’abitazione del giovane, dove è stata trovata e sottoposta a sequestro altra droga per un totale di oltre mezzo chilogrammo. Il enne italiano è stato ventiseienne è stato così arrestato e trasferito presso il carcere di Cavadonna.