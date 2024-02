Incendio divampa vicino al porto grande a Siracusa, si sospetta che sia doloso

Un incendio molto vasto è scoppiato nel primo pomeriggio in un terreno dove ci sono un canneto, rifiuti, sterpaglia, palme ad alto fusto all’interno dell’area Ex Spero, in via Elorina, a ridosso del porto Grande di Siracusa.

L’area si trova in prossimità di abitazioni, della base dell’aeronautica militare, e un di ipermercato.

Alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco: colonne di fumo sono ben visibili da diversi punti della città. Sul posto una squadra di Siracusa, una di Priolo, l’autobotte pompa e l’autoscala.

I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero ad un capannone commerciale proprio a ridosso delle fiamme. Le operazioni sono ancora in corso e considerata l’estensione dell’incendio e le difficoltà nello spegnimento dovute alla presenza di raffiche di vento è stato richiesto il supporto di ulteriori squadre e del mezzo aereo. Gli investigatori hanno avviato le indagini per capire se si tratta di un rogo doloso.