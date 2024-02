Scoperta una base per lo spaccio di droga a Siracusa, un arresto - IL VIDEO

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, con l’ausilio di colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e di un’unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 40 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione in una abitazione via Ermocrate, a Ortigia, che sarebbe stata utilizzata come base per la vendita di droghe dove sono stati trovati e sequestrati 100 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana e materiale per il confezionamento di dosi. Sequestrati anche 515 euro ritenuti provento dello spaccio. Scoperti anche un sofisticato impianto di videosorveglianza per controllare la zona circostante alla casa e una botola che collegava due locali vicini.