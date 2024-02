Cadavere nelle Latomie di Siracusa, è l'uomo scomparso a gennaio da una comunità

Il corpo senza vita di Rosario Decente è stato rinvenuto questo pomeriggio (10 febbraio) dai vigili del fuoco nell'area della Latomie dei Cappuccini, a Siracusa.

È stato accertato che si tratta del cinquantaduenne scomparso il 30 gennaio gennaio da una comunità. Il cadavere era riverso in uno dei sentieri della cava. La scoperta è stata fatta dai carabinieri e dai vigili del fuoco, nelle prime ore del pomeriggio, mentre si trovavano nella zona proprio per organizzare le ricerche dell'uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce dieci giorni fa.

Per la conferma sull'identità è stato necessario attendere l’ispezione cadaverica, dato che il corpo si trovava in stato di decomposizione. È possibile che l’uomo si sia lanciato dalla Sibbia ma gli investigatori non escludono nessuna pista.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa.