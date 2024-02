Siracusa, una pizzeria e un pub chiusi per carenze igienico-sanitarie

Stretta nei controlli su ristoranti e locali del centro storico di Siracusa. I poliziotti e il personale dell’Asp di Siracusa hanno passato a setaccio le zone della movida dove alta è l’affluenza di avventori nei locali e di turisti. Nel corso delle verifiche, gli uomini diretti da Filippo Calì hanno accertato che all’interno di una pizzeria, sita nella zona alta della città, vi erano delle carenze igienico sanitarie che hanno comportato la momentanea chiusura del locale fino al ripristino delle necessarie condizioni di salubrità dei luoghi che verranno certificate da un ulteriore sopralluogo degli agenti e l’emissione di una sanzione.

La momentanea chiusura è stata disposta anche per un pub, sempre nella parte alta della città, che svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sempre carenze di carattere igienico sanitario, inoltre a quest’ultimo locale è stata elevata una sanzione anche per ulteriori inadempienze di carattere amministrativo. Infine, i poliziotti della squadra amministrativa hanno sanzionato un esercizio commerciale di Ortigia, perché nel corso di una serata con intrattenimento musicale non era munito della necessaria relazione per l’impatto acustico. I controlli amministrativi, disposti dal questore di Siracusa, sono caratterizzati dall’esigenza di assicurare all’utenza uno standard elevato di sicurezza e di salubrità dei luoghi.