Costruiva in casa armi artigianali, arrestato a Lentini

I poliziotti del commissariato di Lentini hanno scoperto un laboratorio artigianale di armi clandestine in un’abitazione del popolare quartiere Sopra Fiera e hanno arrestato un giovane, S.M., indiziato di realizzare, dalla lavorazione di semplici tubi, canne per fucili e assemblarle con i meccanismi di percussione e scatto rendendole perfettamente funzionanti.

Il ritrovamento di riproduzioni di pistola del tipo in uso alle forze dell’ordine lascia ipotizzare che l’arrestato fosse in grado di modificare anche armi giocattolo. Gli agenti hanno fatto irruzione nel garage adibito a officina, rinvenendo fucili di costruzione artigianale, parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili e pistole giocattolo, attrezzature per la fabbricazione delle armi. Le investigazioni sono state coordinate dal procura di Siracusa.

Nella foto le armi sequestrate