Incidente stradale ad Avola: un uomo investito da un camion, è in gravi condizioni

Incidente stradale ad Avola, dove un uomo è stato travolto da un camion ed è rimasto gravemente ferito. È successo in piazza Regina Elena, dove erano poco prima arrivati i furgoni e gli operai per l'allestimento dell'area in cui sarà festeggiato il Carnevale. Uno dei mezzi pesanti ha improvvisamente investito il pedone, un cinquantenne, che in seguito all'impatto è finito violentemente sull'asfalto.

Chi era alla guida del mezzo, mentre effettuava una manovra, non avrebbe notato l'uomo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118. Le condizioni del ferito si sono subito rivelate critiche e per lui è stato necessario il trasporto con codice rosso in ospedale. È stato ricoverato con prognosi riservata al Di Maria di Avola, dove viene tenuto sotto stretta osservazione.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto e stabilire le responsabilità. Poche settimane fa un altro grave incidente ad Avola: tre persone sono rimaste ferite, una è stata ricoverata in gravi condizioni. Due mezzi si sono scontrati dentro il tunnel della circonvallazione, una Peugeot e un autocarro, con la dinamica ancora tutta da ricostruire. Il conducente dell'utilitaria è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Avola, trasportato dal personale del 118.