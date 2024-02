Siracusa, cresce l'ansia dopo la scomparsa di Rosario: in azione anche droni e cani molecolari

Ormai da quasi tre giorni si sono perse le tracce di Rosario Decente a Siracusa e per trovarlo ci sono ora in azione anche droni e cani molecolari. L'uomo ha 53 anni e si è allontanato dalla comunità La Margherita in cui è ospite, senza più fare rientro. Gli assistenti sociali della struttura, che si occupano di assistere pazienti con disturbi psichici, hanno raccontato che altre volte si era diretto dalla zona dei Cappuccini, a Siracusa, verso Teocrito, ma che era sempre tornato dopo poche ore.

Dopo la denuncia presentata alle forze dell'ordine e gli appelli sui social, è scattato il piano di ricerca persone scomparse coordinato dalla prefettura: al lavoro ci sono carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e decine di volontari che stanno scandagliando tutto il territorio. Le ricerche sono state avviate anche in mare, dove la capitaneria di porto sta monitorando un'ampia zona. Il passare delle ore aumenta la preoccupazione inevitabilmente, per questo in azione sono entrati anche i droni e i cani molecolari.