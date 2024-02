Incidente mortale a Noto, travolto e ucciso da un mezzo pesante

Incidente mortale a Noto. Un uomo di 73 anni è stato travolto da un mezzo in contrada Passo Abate, nei pressi del cavalcavia ferroviario.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, non si sarebbe trattata di una manovra sbagliata ma di una tragica fatalità: a quanto pare l’uomo e un’altra persona stavano cercando di mettere in moto un mezzo fermo per problemi alla batteria, avrebbero collegato i cavi elettrici tra il mezzo in questione e un altro, quando all’improvviso, l’impulso ricevuto dalla pressione sul pedale dell’acceleratore ha fatto muovere il mezzo che avrebbe preso alla sprovvista la vittima, che è rimasta travolta e uccisa. Inutile la corsa in ospedale.

Un incidente incredibile e tragico allo stesso tempo, con un uomo che è stato interrogato dagli agenti della polizia di Noto per cercare di ricostruire una dinamica che sembra veramente drammatica.