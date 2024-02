Ore d'ansia a Siracusa per la scomparsa di un uomo: si cerca Rosario, decine di appelli sui social

«Si è allontanato ieri e di lui non abbiamo abuto più notizie. Aiutateci a trovarlo, nel caso in cui lo notaste, contattate le forze dell'ordine». È il disperato appello di chi in queste ore sta cercando Rosario, un uomo di quarantadue anni di cui è stata denunciata la scomparsa a Siracusa. Ospite della comunità La Margherita, non era mai uscito non facendo più rientro e il timore dei responsabili della struttura e dei familiari è che possa trovarsi in difficoltà. Per questo è stato attivato il piano di ricerca persone scomparse.

«Siamo preoccupati - aggiungono dalla comunità - non era mai successo che mancasse per così tante ore». Dopo avere lanciato gli appelli sui social e avere diffuso la foto di Rosario, la dneuncia è stata anche presentata ai carabinieri. Al momento dell’allontanamento, Rosario indossava un giubbotto beige, pantaloni scuri, scarpe blu e un marsupio nero.

«Vi preghiamo di avvisare il comando dei carabinieri qualora lo incontraste - si legge in un altro appello -. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare il numero per le emergenze 112. Se le ricerche dovessero essere senza esito, la prefettura potrebbe coinvolgere altre forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e dei volontari, per allargare il raggio d'azione e ampliare l'area da monitorare. Nel frattempo gli appelli sui social sono stati condivisi decine di volte, nella speranza che Rosario faccia presto rientro nella comunità dove tutti lo aspettano.