Incidente a Siracusa, scontro tra un'auto e una moto: un ferito

Incidente stradale questa mattina a Siracusa. A scontrarsi in viale Luigi Cadorna, per cause in corso d'accertamento, un’auto Citroen C1 e una moto Honda. Quest'ultima ha impattato sulla fiancata della vettura e il motociclista è caduto rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Agrigento e via Eumelo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha soccorso l'uomo ferito, i sanitari dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove si trova ricoverato. Ha riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. I vigili hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e hanno gestito il traffico nella zona. Per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi è stata chiusa la strada in direzione Ortigia.