Scontro tra un'auto e uno scooter ad Augusta, un diciannovenne in prognosi riservata

Incidente stradale sulla provinciale 1 per Brucoli, frazione di Augusta, in provincia di Siracusa. nello scontro tra uno scooter e un'auto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di diciannove anni. L'impatto si è verificato all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 107 e si è rivelato violentissimo, al punto da far sbalzare dalla sella i due giovani che si trovavano a bordo del ciclomotore.

Il mezzo viaggiava in direzione Brucoli, mentre una donna alla guida di una Fiat Panda proveniva dalla direzione opposta e si sarebbe scontrata con lo scooter mentre si immetteva sulla provinciale. Ad avere la peggio è stato il passeggero del mezzo a due ruote.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma accertate le gavi condizioni del diciannovenne, è stato disposto il trasferimento tramite l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Qui il giovane è stato ricoverato con la prognosi riservata.

Ha riportato fratture alle costole e per lui sarà necessario un delicato intervento chirurgico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso. Sulla strada provinciale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, si sono formate lunghe code. L'incidente ha infatti provocato pesanti rallentamenti al traffico. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.