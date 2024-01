Pachino, un uomo spara col fucile durante una lite: fermato dalla polizia con un colpo alle gambe

Spari al culmine di una lite a Pachino, in provincia di Siracusa. Coinvolti due uomini, entrambi con precedenti: all'improvviso uno dei due ha impugnato un fucile e ha fatto fuoco verso una bancarella di frutta e verdura. È successo all'ingresso del paese, dove i due hanno seminato il panico, provocando il fuggi fuggi. Decine le chiamate arrivate al numero di emergenza 112: sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti le volanti della polizia. Gli agenti hanno subito individuato uno dei due uomini, che però avrebbe puntato l'arma anche contro i poliziotti, tentando poi la fuga.

Per fermarlo un poliziotto lo ha colpito alle gambe con la pistola d'ordinanza: lui è caduto per terra ed è stato trasportato in ospedale dal 118: non è in gravi condizioni. Sul posto sono in corso gli accertamenti e i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Non sono ancora chiari, infatti, i motivi alla base della lite, poi degenerata. Le indagini sono in corso.