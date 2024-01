Investita da un'auto pirata a Floridia rischia di perdere un occhio, il sindaco: «Chi era alla guida si costituisca»

È stata investita da un'auto pirata a Floridia e rischia adesso di perdere un occhio. L'incidente è avvenuto in viale Papa Paolo VI: M.O, una donna di quarantaquattro anni, era appena scesa dalla sua auto e stava percorrendo un breve tratto di strada, quando è stata travolta. Chi era al volante del mezzo non si è fermato a soccorrerla, anzi, ha premuto il piede sull'acceleratore e si è dato alla fuga. La vittima, ferita e in stato confusionale, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata con codice rosso in ospedale.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che l'hanno vista sanguinante sull'asfalto. L'impatto si è infatti rivelato molto violento e per la donna è stato necessario un delicato intervento chirurgico. Ciò che è successo ha scosso la comunità di Floridia, che in queste ore ha cercato di dare forza e coraggio alla quarantaquattrenne, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada, che ha fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per individuare il mezzo e il suo proprietario.