Lentini, spacciava droga e aveva documenti falsi: arrestato

Gli agenti del commissariato di Lentini, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo, di 43 anni, trovato in possesso di 18 dosi di cocaina e di 945 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell’autovettura dell’arrestato venivano rinvenute, altresì, delle card plastificate utilizzate per riprodurre documenti d’identità falsi.

L’attività investigativa degli uomini diretti dal dott. Sciacca si indirizzava quindi nell’abitazione del quarantatreenne e nella seconda casa di campagna, dove, a seguito di un’attenta perquisizione domiciliare, venivano rinvenute e sequestrate numerose patenti di guida false nonché altri documenti falsificati come buste paghe e richieste di finanziamenti.

Venivano sequestrati, altresì, una stampante per riprodurre i documenti falsi, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 8 grammi di mannite utilizzata per il taglio degli stupefacenti.