Operazione antidroga a Siracusa: un arresto e una denuncia

Nel corso di un'operazione nelle piazze dello spaccio a Siracusa, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno sequestrato 182 grammi di cocaina e crack suddivisi in 1.830 dosi, 44 grammi di marijuana suddivisi in 44 dosi, 19 grammi di metanfetamine per un totale di 190 dosi, 175 grammi di hashish per 875 dosi e 2,84 grammi di oppiacei. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina; una donna di 48 anni è stata denunciata per lo stesso reato. A carico dell’uomo sono stati sequestrati un revolver con matricola abrasa e relativo munizionamento calibro 38 e un impianto di video sorveglianza utilizzato dal pusher per tenere sotto osservazione l’area interessata dallo spaccio. Nel complesso, sono state identificate 117 persone, 25 già conosciute alle forze di polizia, e sono stati controllati 64 veicoli, 5 le perquisizioni effettuate.