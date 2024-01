Siracusa, caccia al pirata della strada che ha investito e ferito gravemente una signora: appello dei legali a chi ha visto

Gli agenti della polizia locale di Siracusa sono alla ricerca del pirata della strada che il 10 gennaio ha investito e ferito in modo gravissimo una signora di 44 anni, dandosi poi alla fuga e lasciandola al suo destino senza soccorrerla. Gli agenti, dicono i legali della vittima dell’investimento, «stanno profondendo ogni sforzo e stringendo il cerchio, e di questo le parti offese sono ben consapevoli e grate, ma a quasi due settimane dal “fattaccio”, il pirata della strada non ha ancora un nome. Di qui dunque l’appello che la vittima e i suoi familiari lanciano, per il tramite di Studio3A che li assiste, a chiunque avesse visto qualcosa, o avesse informazioni utili e preziose sul caso, a riferirle subito agli inquirenti in modo tale da accelerare l’individuazione del responsabile dello spregevole episodio.

L’incidente è accaduto mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 9.45 circa, a Siracusa, in via don Luigi Sturzo. L. V., residente in città con la sua famiglia, stava camminando in direzione di via Monteforte, quando, giunta in prossimità del chiosco del fruttivendolo da poco dismesso, ha attraversato la strada, servendosi regolarmente delle strisce pedonali presenti. «È stato allora - sottolinea lo studio legale - che una Toyota Yaris, vecchio modello, di colore grigio, l’ha travolta: il conducente dell’utilitaria, a causa della velocità troppo sostenuta e dopo un azzardato sorpasso in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno la signora e facendola rovinare a terra a bordo strada dopo un volo di diversi metri. Non bastasse questa scriteriata condotta di guida, l’automobilista non si è neppure fermato per prestare assistenza alla signora che aveva appena investito, tirando diritto e facendo perdere le sue tracce».