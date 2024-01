Avola, scappa dai domiciliari per andare a rubare: sorpresa dalla proprietaria di casa, la aggredisce

Ad Avola i carabinieri hanno arrestato una donna di 42 anni per evasione, lesioni personali e tentata rapina. La donna era ai domiciliari per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale ma, nel corso della notte, è evasa e si è introdotta in un’abitazione per rubare. È stata però sorpresa dalla proprietaria che, nel tentativo di bloccarla, è stata anche aggredita. I militari, chiamati dalla vittima, hanno arrestato la quarantaduenne, per la quale sono stati disposti nuovamente gli arresti domiciliari.